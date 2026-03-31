Sevgili Boğa, bugün iş hayatında sürpriz bir gelişme yaşayabilirsin. Uzun zamandır sessiz sedasız yürüttüğün bir proje, beklenmedik bir şekilde ön plana çıkabilir. Belki de kimse fark etmiyor diye düşündüğün emeklerin, bugün tüm ihtişamıyla görünür hale gelebilir. Bu durum, elbette seni şaşırtacak ama aynı zamanda enerjini de yükseltecektir.

İşte tüm bunlar için yeni ayın ilk gününde daha sakin ve kararlı bir yol izlemeyi tercih etmelisin! Artık kendini ispat etmek için ekstra çaba sarf etmene gerek yok. Çünkü zaten fark ediliyorsun, bunu bilerek hareket etmeli ve kendinden emin bir duruş sergilemelisin. Yaptığın işe önce sen inanmalı, kendine güvenmeli ve daha cesur olmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, içsel bir çözülme sürecinden söz etmeliyiz. Bekar bir Boğa burcuysan, geçmişte kaldığı halde hâlâ zihninde yer eden bir duyguyu tamamen bırakmanın tam zamanı. Zira bu vedayı etmeden, yeni bir başlangıç pek de mühim değil. İlişkisi olan Boğalar için ise belki de uzun zamandır konuşulmayan ve üzeri örtülen bir konu gündeme gelebilir. Geçmişi telafi edemezsin belki ancak gelecek senin elinde. Aşka odaklan, gerisi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…