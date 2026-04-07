Sevgili Boğa, bugün dünya görüşünü ve hayata bakış açını bir disiplin süzgecinden geçireceksin. Merkür ile Satürn kavuşumu, özellikle akademik çalışmalar, hukuksal meseleler veya yurt dışı bağlantılı projelerde sana muazzam bir odaklanma gücü veriyor. Yarım kalan bir eğitimi bitirmek veya bir uzmanlık alanında derinleşmek için zihnin her zamankinden daha berrak. Bugün yüzeysel bilgilerle yetinmeyecek, meselenin köküne ineceksin.

Tam da bu noktada ticari bağlantılarında da bugün somut kararlar alabilirsin. Belki de bir seyahat planını tamamen profesyonel amaçlarla şekillendireceksin. Bugün senin için bilgi, sadece öğrenilen bir şey değil, hayatını üzerine inşa ettiğin sağlam bir mülke dönüşecek. Sana güç ve hatta kâr da getirecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün zihinsel olgunluk arıyorsun. Bekar bir Boğa burcu isen, farklı kültürden veya senden daha olgun birinin hayata dair ders niteliğindeki sohbetleri kalbini çalabilir. Ama eğer ilişkisi olan bir Boğa burcu ise partnerle birlikte bir yaşam felsefesi oluşturma veya ortak bir hedef için disiplinli bir sürece girme zamanı. Aşkın bugün senin için en büyük kanıtı, verilen sözlerin tutulması olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…