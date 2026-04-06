Sevgili Boğa, bugün senin için entelektüel bir otorite kurma günü. Güneş’in Satürn ile kurduğu sağlam köprü, özellikle yayıncılık, uluslararası ticaret veya uzaklarla olan iş bağlantılarında sana büyük bir itibar kazandırabilir. Bugün yarım bıraktığın bir yabancı dil eğitimine geri dönebilir ya da profesyonel bir sertifika programı için ilk ciddi adımı atabilirsin.

Finansal anlamda ise geçmişte yaptığın bir hatayı düzeltmek veya bir borcu tamamen kapatmak için gereken iradeye sahipsin. Bugün şansa değil, emeğine güveniyorsun. Tecrübeli kişilerin rehberliğinde, kariyerindeki o belirsiz noktaları netleştirerek haftanın geri kalanı için kendine tertemiz bir yol açacaksın.

Peki ya aşk? Aşkta bugün mantık, duyguların önüne geçiyor. Bekar bir Boğa burcu isen entelektüel derinliği olan, sana yeni bir dünya görüşü katabilecek birine kalbini açabilirsin. İlişkisi olan Boğalar için ise partnerle felsefi tartışmalar yapmak yerine, geleceğe dair somut planlar (belki bir taşınma veya büyük bir değişim) üzerine el sıkışma vakti. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…