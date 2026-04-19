Sevgili Boğa, bu haftanın ortasında Güneş'in burcuna geçişi ile iş hayatında kendi otoriteni ilan etmek için beklediğin cesareti topluyorsun. Mevcut düzeninde yaşanan krizleri yönetmek zorunda kalman aslında profesyonel yetkinliğini ispat etmen için sunulmuş bir fırsat olarak karşına çıkıyor. İşte tamda da bu durumda, risk almanın getirdiği korkuyla değil dönüşümün getirdiği güçle hareket ediyorsun.

Öte yandan Venüs ve Uranüs kavuşumu da kariyerinde hiç beklemediğin bir kapıyı aralayabilir. Uzun süredir üzerinde çalıştığın bir fikrin doğru bağlantılar sayesinde profesyonel bir güvenceye dönüşmesi an meselesi gibi görünüyor. Kariyerinde yaşanan bu dönüşüm süreci seni çok daha profesyonel bir kimliğe taşıyacaktır, bunu sakın unutma!

Peki ya aşk? Konu aşk olduğunda ise Uranüs geçişiyle beraber duygusal hayatında yüzeysel olan her bağdan uzaklaşıyorsun. İlişkisi olan bir Boğa isen partnerinle aranda derin bir bağ kurma isteği artarken dürüstlük en büyük sınavın haline gelebilir. Sahi, ona yeterince dürüst müsün? Tabii bekar bir Boğa isen hayatına girecek kişiye karşı ya tamamen teslim olmayı ya da güven bulamadığın an sessizce uzaklaşmayı seçeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…