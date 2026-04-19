20 Nisan - 26 Nisan Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

20 - 26 Nisan 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Nisan - 26 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 20 Nisan - 26 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta güven arayışının derinleştiği günlerde duygusal hayatında yüzeysel olan her bağdan uzaklaşıyorsun. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen partnerinle aranda derin bir bağ kurma isteği artarken dürüstlük en büyük sınavın haline gelebilir. İçindeki gerçekleri partnerinle paylaştığında ve sakladığın tüm çekinceleri masaya yatırdığında ilişkinin boyut atladığını göreceksin.

Tabii bekar bir Boğa burcu isen hayatına girecek kişiye karşı ya tamamen teslim olmayı ya da güven bulamadığın an sessizce uzaklaşmayı seçeceksin. Sınırlarını netleştirdiğinde ve kendinden ödün vermediğinde senin değerini gerçekten anlayacak biriyle karşılaşma ihtimalin artıyor. Geçici maceralar yerine ruhunu dinlendirecek ve sana aidiyet hissettirecek birine ihtiyaç duyuyorsun. Bu arada, kalbinin ritmini değiştirecek bu karşılaşma hayatındaki tüm eski ezberleri bozabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

