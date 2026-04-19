Sevgili Boğa, bu hafta güven arayışının derinleştiği günlerde duygusal hayatında yüzeysel olan her bağdan uzaklaşıyorsun. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen partnerinle aranda derin bir bağ kurma isteği artarken dürüstlük en büyük sınavın haline gelebilir. İçindeki gerçekleri partnerinle paylaştığında ve sakladığın tüm çekinceleri masaya yatırdığında ilişkinin boyut atladığını göreceksin.

Tabii bekar bir Boğa burcu isen hayatına girecek kişiye karşı ya tamamen teslim olmayı ya da güven bulamadığın an sessizce uzaklaşmayı seçeceksin. Sınırlarını netleştirdiğinde ve kendinden ödün vermediğinde senin değerini gerçekten anlayacak biriyle karşılaşma ihtimalin artıyor. Geçici maceralar yerine ruhunu dinlendirecek ve sana aidiyet hissettirecek birine ihtiyaç duyuyorsun. Bu arada, kalbinin ritmini değiştirecek bu karşılaşma hayatındaki tüm eski ezberleri bozabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…