Sevgili Boğa, bu hafta Güneş burcuna geçerken kontrol etme arzun bedeninde beklenmedik bir direnç yaratabilir. Her şeyi yönetme isteğin sinir sistemini yorarken hormonal dengeni de hassas bir noktaya taşıyor. Fiziksel hassasiyetlerin arttığı bugünlerde bedeninin verdiği yavaşlama sinyallerini görmezden gelmemelisin. Özellikle boğaz ve boyun bölgen stresin toplandığı merkez haline gelebilir.

Hafta boyunca bedensel ihtiyaçlarını ertelemeden hareket etmen bağışıklığını korumak adına büyük önem taşıyor. Sürekli bir yerlere yetişme çabası yerine kendi doğal ritmine dönmek fiziksel direnci artıracaktır. Beslenme düzenindeki ani değişikliklerden kaçınmalı ve vücuduna ihtiyacı olan dinlenme süresini tanımalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…