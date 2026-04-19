Sevgili Boğa, bu hafta ortasında Güneş burcuna geçerken iş hayatında kendi otoriteni ilan etmek için ihtiyacın olan cesareti topluyorsun. Mevcut düzeninde yaşanan krizleri yönetmek zorunda kalman aslında profesyonel yetkinliğini ispat etmen için sunulmuş bir fırsat olarak karşına çıkıyor. Risk almanın getirdiği çekincelerle değil dönüşümün getirdiği güçle hareket ederek kariyerinde yeni bir sayfa açıyorsun. Böylece kendinden emin bir duruş sergilediğinde, kimsenin itiraz edemeyeceği bir yetkinliğe ulaşıyorsun.

Hafta ortası gerçekleşen Venüs ve Uranüs kavuşumu ise kariyerinde hiç beklemediğin bir kapıyı aralayabilir. Üzerinde çalıştığın bir fikrin doğru bağlantılar sayesinde profesyonel bir güvenceye dönüşmesi an meselesi gibi görünüyor. Büyük bir dönüşüm fırsatı yakaladığın bu süreçte eski çalışma yöntemlerini tamamen terk ederek yenilikçi bir pozisyona yerleşeceksin. Karşına çıkan şaşırtıcı teklifler veya ani görev değişimleri senin için yeni bir liderlik yolunu açıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…