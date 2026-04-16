Sevgili Boğa, bugün Koç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, profesyonel hayatında emeğinin suistimal edildiği alanlarda net bir sınır çizmeni zorunlu kılıyor. İş yerinde haksız kazanç sağlayanlara veya görev tanımını aşan taleplere karşı politik olmayı bırakıp doğrudan tavır alacaksın. Bu durum ilk etapta gerginlik yaratsa da uzun vadede sana kimsenin müdahale edemeyeceği, bağımsız bir çalışma alanı kazandıracaktır.

Maddi konularda ise teknolojik yatırımlar, dijital platformlar veya tazminat süreçlerinde beklediğin onay haberi bugün gelebilir. Kendi kaynaklarını ve bireysel çıkarlarını önceliğe koyarak hareket ettiğinde finansal olarak çok daha hızlı güçlendiğini göreceksin. Gizli kalmış bir masrafı fark edip iptal etmek veya bütçeni disipline etmek, aslında yönettiğin kaynağın sandığından daha büyük olduğunu sana kanıtlayacaktır.

Peki ya aşk? Bugün aşk hayatında saklanan bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla duygusal bir yükten kurtulabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, aranızdaki maddi ve manevi sınırları dürüstçe konuşarak daha dengeli bir düzen kurabilirsiniz. Bekar bir Boğa burcuysan, bugün ortak bir tanıdık vasıtasıyla hayatını tamamen düzene sokmuş ve kararlı duruşuyla güven veren biriyle tanışman mümkün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...