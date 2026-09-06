Sevgili Başak, 10 Eylül’de burcunda gerçekleşen Yeni Ay günlük alışkanlıklarından birini değiştirmek için seni motive edebilir. Daha düzenli yürümek, öğün saatlerini toparlamak ya da uyku saatini değiştirmek istiyorsan aynı hafta içinde üçünü birden yapmaya çalışma. Önce seni en çok zorlayan alışkanlığı seç ve birkaç gün sadece ona odaklan. Küçük bir düzeni devam ettirmek, ilk gün kusursuz bir program hazırlamaktan daha işe yarayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…