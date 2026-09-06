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Başak Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 7 Eylül - 13 Eylül haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 7 Eylül - 13 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, burcunda gerçekleşen Yeni Ay bütçende seni uzun süredir rahatsız eden bir kalemi değiştirmek istemene neden olabilir. Örneğin her ay aynı yere gereğinden fazla para bıraktığını fark edersen daha uygun bir alternatif arayabilirsin. Merkür’ün Terazi’ye geçmesi fiyatları karşılaştırmayı kolaylaştırıyor. Sırf alıştığın için aynı yere para vermeye devam etme; daha uygunu varsa değişiklik yapman mümkün. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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