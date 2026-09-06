Sevgili Başak, burcunda gerçekleşen Yeni Ay bütçende seni uzun süredir rahatsız eden bir kalemi değiştirmek istemene neden olabilir. Örneğin her ay aynı yere gereğinden fazla para bıraktığını fark edersen daha uygun bir alternatif arayabilirsin. Merkür’ün Terazi’ye geçmesi fiyatları karşılaştırmayı kolaylaştırıyor. Sırf alıştığın için aynı yere para vermeye devam etme; daha uygunu varsa değişiklik yapman mümkün. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…