Sevgili Başak, bu hafta senin için güçlü bir başlangıç enerjisi taşıyor. 10 Eylül’de burcunda gerçekleşen Yeni Ay, hayatında değiştirmek istediğin bir konuya ilk adımı atmak için seni destekliyor. İşin, görünüşün, günlük düzenin ya da önümüzdeki aylara dair kişisel bir hedefin varsa her şeyi aynı anda değiştirmeye çalışma; bir tanesini seçip oradan başla. Merkür’ün aynı gün Terazi’ye geçmesiyle yaptığın planların maddi tarafını da daha fazla düşünmeye başlayabilirsin.

Para konusunda bu hafta elindeki parayı nasıl kullandığın daha önemli hale gelebilir. Bir süredir almak istediğin iki şey arasında kalıyorsan hangisine gerçekten ihtiyacın olduğunu daha rahat ayırt edebilirsin. Merkür Terazi’deyken fiyat karşılaştırmak ve bütçeni yeniden düzenlemek daha kolay olabilir. Her şeyi kısmak yerine gereksiz gördüğün birkaç harcamayı azaltman yeterli.

Peki ya aşk? Haftanın ilk yarısında biraz kendi dünyanda kalmak isteyebilirsin ancak Yeni Ay’dan sonra enerjin değişiyor. Sevgilin varsa senden beklediği bir şeyi açıkça söylemesi ilişkinizdeki bir belirsizliği ortadan kaldırabilir. Yeni biriyle konuşmaya başladıysan bu hafta gösterişli sözlerden çok seni gerçekten dinleyip dinlemediğine dikkat edebilirsin. İlk anda çok etkileyici görünmeyen biri sonradan ilgini çekebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…