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Başak Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 7 Eylül - 13 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 7 Eylül - 13 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, haftanın ilk yarısında biraz kendi dünyanda kalmak isteyebilirsin ama burcundaki Yeni Ay’dan sonra ilişkinde de yeni bir hava oluşabilir. Sevgilin senden beklediği bir şeyi açıkça söylerse hemen savunmaya geçmek yerine önce ne demek istediğini dinle. Belki senden büyük bir değişiklik değil, yalnızca daha fazla vakit ya da daha açık bir iletişim istiyordur. Konuyu anlamadan çözüm üretmeye çalışma.

Yeni biriyle konuşmaya başladıysan bu hafta gösterişli sözlerden çok davranışlara dikkat edebilirsin. Seni gerçekten dinliyor mu, daha önce anlattığın bir şeyi hatırlıyor mu, sen konuşurken hemen sözü kendine mi getiriyor; bunlar ilgini daha çok çekebilir. İlk anda çok etkileyici görünmeyen biri sohbet ilerledikçe düşündüğünden daha hoş gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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