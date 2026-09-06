Sevgili Başak, haftanın ilk yarısında biraz kendi dünyanda kalmak isteyebilirsin ama burcundaki Yeni Ay’dan sonra ilişkinde de yeni bir hava oluşabilir. Sevgilin senden beklediği bir şeyi açıkça söylerse hemen savunmaya geçmek yerine önce ne demek istediğini dinle. Belki senden büyük bir değişiklik değil, yalnızca daha fazla vakit ya da daha açık bir iletişim istiyordur. Konuyu anlamadan çözüm üretmeye çalışma.

Yeni biriyle konuşmaya başladıysan bu hafta gösterişli sözlerden çok davranışlara dikkat edebilirsin. Seni gerçekten dinliyor mu, daha önce anlattığın bir şeyi hatırlıyor mu, sen konuşurken hemen sözü kendine mi getiriyor; bunlar ilgini daha çok çekebilir. İlk anda çok etkileyici görünmeyen biri sohbet ilerledikçe düşündüğünden daha hoş gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…