Sevgili Başak, bugün analizleri ve strateji değişimlerini hayatının ana vizyonu haline getirip uzaklarla ilgili planlar yapmaya başlayabilirsin. Kariyerine ilişkin bir hukuk süreci, yurt dışı bağlantılı bir projeyi ya da akademik bir hedefi kalıcı bir sonuca bağlamak üzeresin. Zira Güneş’in Boğa burcuna geçişiyle beraber, ufkunu genişleten fikirlerini artık sadece düşüncede bırakmıyor, onları somut birer başarı hikayesine dönüştürüyorsun.

İş hayatında uzak mesafelerle ya da büyük çaplı projelerle ilgili yaşadığın heyecan ile bilgi birikimini de birleştirdiğinde, hayatın sürprizlerine kavuşabilirsin. Eğer bir eğitim ya da sertifika programı düşünüyorsan, bugün yapacağın bu hamle kariyerinde ömür boyu taşıyacağın bir prestij haline gelecektir, bunu da unutma!

Peki ya aşk? Partnerinle aynı dünya görüşünde birleştiğin ve aranızdaki mesafeleri (zihinsel ya da fiziksel) tamamen ortadan kaldırdığın bir güne başlıyoruz. Eğer bir ilişkin varsa, ilişkini daha derin bir anlam ve felsefe üzerine kurma kararı alabilirsin. Hatta ortak hedefler belirleyebilir ya da yeni bir yerleşim planı yapabilirsiniz birlikte. Ama bekar bir Başak burcuysan, bugün tanışacağın kişinin bilgeliği ve uyumlu tavırları, savunma kalkanlarını bir anda indirmeni sağlayabilir. Artık kalbini sadece aynı dili konuştuğun o derin aşka açıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...