Sevgili Başak, bugün partnerinle aynı dünya görüşünde birleştiğin ve aranızdaki tüm zihinsel veya fiziksel mesafeleri ortadan kaldırdığın harika bir güne başlıyorsun. Eğer bir ilişkin varsa, ilişkini daha derin bir felsefe üzerine inşa etme kararı alabilirsin. Hatta birlikte yeni bir yerleşim planı yapmanın heyecanını paylaşabilirsin.

Ama bekar bir Başak burcuysan, bugün tanışacağın kişinin bilgeliği ve uyumlu tavırları, her zamanki savunma kalkanlarını bir anda indirmeni sağlayacak. Kalbini yalnızca aynı dili konuştuğun derin aşka açıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...