Sevgili Başak, bugün Koç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, finansal tablolarında bir süredir yük olan kredileri kapatman veya bir yatırımın aniden nakde dönmesiyle sana rahat bir nefes aldırıyor. Ortaklı bir mülkün satışı ya da beklediğin bir tazminat haberi bugün netleşerek cebini doldurabilir. Bu enerji, sana sadece borçlarını temizleme şansı değil, aynı zamanda çok daha riskli ama yüksek kâr vadeden bir alana girmek için gereken ana sermayeyi de verecektir.

Fiziksel anlamda kendini yenilemek için bugün profesyonel bir adım atabilirsin. Hayatındaki fazlalıkları, sadece eşya olarak değil, verimsiz iş modelleri olarak da ayıklayıp sistemini baştan aşağı modernize ettiğin bir gündesin. Konfor alanını genişletmenin ve kendi düzenini inşa etmenin tam vakti. İşte şimdi her şey kusursuz olabilir!

Peki ya aşk? Bugün ilişkinde 'Biz kimiz?' sorgulamasının bittiği ve tam bir bağlılık kararının alındığı net dönemece giriyorsun. Bekar bir Başak burcuysan, bugün yeni biriyle tanışmak yerine, eski bir sevgilinin hayatına bomba gibi düşmesine şahit olabilirsin. Yarım kalmış bir hesabın kapanışı mı, yoksa tehlikeli bir geri dönüş mü? Mantığınla duyguların arasında sert bir savaş çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...