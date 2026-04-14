Sevgili Başak, bugün Merkür’ün Koç burcuna geçişi, finansal tabloları hareketlendiriyor. Özellikle de başkalarından gelen paralar söz konusu ise dengeler her an değişebilir. Eğer bir kredi başvurusu, borç yapılandırması ya da beklediğin bir vergi iadesi varsa, bugün bu süreçleri sonuçlandırmak için gerekli olan o keskin kararlılığı kendinde bulacaksın. Ortaklı bir işin kâr paylaşımı ya da eşin/ailenin maddi kaynaklarıyla ilgili belirsiz bir durum da bugün masaya oturup hakkın olanı net bir şekilde talep edebilirsin.

Bu arada, bir süredir seni maddi anlamda dibe çeken fazlalıklardan kurtulmak, evdeki gereksiz eşyaları satmak ya da bir bağımlılığından kurtulmak için profesyonel destek almak da isteyebilirsin. İşte bu sayede finansal anlamda rahatlayabilir, kendine güçlü bir konfor alanı inşa edebilirsin.

Peki ya aşk? Bugün tutku ve sadakat kavramlarını sadece hislerle değil, somut bir güven testiyle ölçmek isteyebilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle paylaştığın bir sır veya ortak bir maddi yükümlülük aranızdaki bağı her zamankinden daha derin ve dürüst bir hale getirecek. Bekar bir Başak burcuysan, bugün karşına çıkacak olan gizemli ama bir o kadar da dürüst karakter, senin hayatına olan bakış açını kökten değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…