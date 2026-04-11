Sevgili Başak, bugün hayatının en derin ve mahrem alanlarında Mars Koç geçişiyle birlikte güçlü bir dönüşüm süreci başlıyor. Ortaklı kaynaklar, miraslar veya finansal paylaşımlar konusunda yaşadığın durgunluk, yerini Mars’ın atak enerjisine bırakıyor. Başkalarından beklediğin maddi desteği almak için bugün masaya yumruğunu vurabilir, para yönetimi konusundaki planlarını tümüyle değiştirebilirsin.

Bugün krizleri fırsata çevirmeye ne dersin? İş dünyasında, stratejik ortaklıklarda Mars enerjisiyle büyüme yakalama zamanı. Finansal bir ortağın sana sunacağı imkan, projelerini hayata geçirmen için gereken cesur sermayeyi sana teslim edebilir. En kârlı yatırımı, en doğru işi ve en akılcı projeyi bugün inşa edebilirsin.

Peki ya aşk? Aşkta ise bugün tutku, Mars’ın gelişiyle yerini sarsılmaz bir arzular fırtınasına bırakıyor. Bekar bir Başak burcuysan, iddialı tavırlarıyla ruhuna dokunan kişiyle ateşli bir çekim yaşayabilirsin. İlişkisi olanlar için ise paylaşılan sırlar, aranızdaki bağı Mars’ın koruyuculuğuyla bir ittifaka dönüştürecek. Belli ki bugün aşk, ezberini bozacak ve sana güç verecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…