Sevgili Başak, bugün gökyüzü sana yaratıcılığını somutlaştırma şansı veriyor. Güneş ile Satürn açısı, hobilerini bir işe dönüştürmek, sanatsal bir projeyi bitirmek veya uzun süredir çözülmeyen problemleri çözmen için seni destekliyor. Kariyerinde, risk almaktan korkmadığın ama bu riski matematiksel bir titizlikle hesapladığın bir Salı günü seni bekliyor.

Eğitim hayatında ise zorlu bir konuyu kendi kendine çalışarak, kimseden yardım almadan çözebilirsin. Bugün kendine olan öz saygın, başardığın işlerle doğru orantılı artacak. Pazar ve Pazartesi'nin duygusal karmaşasından sonra, bugün zihnin berrak, hedeflerin net. Sahneye çıkmaya ve 'Ben yaptım' demeye hazırsın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kalıcılık teması hakim. Bekar bir Başak burcu isen yaşça büyük veya olgun karakterli birinden gelen bir teklif kalbini çalabilir. Aşk hayatında yeni sınırlar belirleme ve farklı bir yönde aşka adım atma zamanı. İlişkisi olan Başak burçları için ise çocuk sahibi olma kararı veya ilişkinin geleceğine dair ciddi bir konuşma gündeme gelebilir. Bugün aşk, bir oyun değil, geleceğe atılan sağlam bir imza gibi hissettirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…