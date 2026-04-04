Sevgili Başak, bugün Ay'ın Akrep geçişi iletişim konusunda elini bir hayli güçlendiriyor. Kariyerinde çözülmesi imkansız gibi görünen o karmaşık yazışmaları veya anlaşmaları bugün zihninde tereyağından kıl çeker gibi halledebilirsin. Sözlerin bugün çok güçlü! Yani birini ikna etmek ya da bir projeyi kabul ettirmek istiyorsan, bugün kuracağın cümlelerin büyüleyici bir etkisi olacak. Eğitim hayatında ise araştırmacı kimliğin zirve yapıyor.

Yakın çevrenle olan ilişkilerinde stratejik davranman gereken durumlar söz konusu olabilir. Pazar günü olmasına rağmen, telefonun veya bilgisayarın başında geleceğe dair önemli bir bağlantı kurabilirsin. Bilgiyi saklamak yerine, onu en doğru zamanda ve en doğru kişiye sunarak kariyerinde nasıl bir sıçrama yapabileceğini göreceksin.

Peki ya aşk? Bugün aşkta sözcüklerin gücüne odaklanmalısın. Bekar bir Başak isen bir mesajlaşma veya kısa bir sohbet sırasında karşındaki kişinin zekasına hayran kalabilirsin. Zihinsel bir uyum, kalbindeki ateşi yakabilir. İlişkisi olan Başaklar için ise partnerle yapılacak derin bir yolculuk planı veya ortak bir hayal üzerine konuşmak heyecanı artıracak. Merakını uyandıran aşk, seni zinde tutar! aşkın, mantıkla buluşması en çok seni heyecanlandıracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…