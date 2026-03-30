Sevgili Başak, bugün iş hayatında önemli bir aşamadasın ve belki de uzun süredir kaçındığın bir kararı vermek zorunda kalabilirsin. İki seçenek arasında kalmanın getirdiği yorgunluk ve kararsızlık, artık seni daha fazla tüketemez. Tabii belki de bugün, kararsızlığın yerini kesin ve net bir karara bırakmanın tam zamanı.

Bu seçim ise seni biraz zorlayabilir, belki de biraz ter dökebilirsin. Ancak unutma ki her kararın ardından bir rahatlama dalgası gelir. Çünkü belirsizlik, belki de hayatın en yorucu durumlarından biridir ve bugün bu belirsizliği ortadan kaldırıyorsun. Dengeni bulma yolunda önemli bir adım atıyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, burada da bir seçim teması var. Eğer bekar bir Başak burcuysan, kalbin iki farklı kişi arasında bölünmüş olabilir. İkisini de seçmek isteyebilirsin artık ama hayatın gerçekleri genellikle tek bir seçeneğe izin verir... Yani istediğin aşk ise yapman gerekeni zaten biliyorsun! İlişkisi olan Başak burçları için ise bugün, ilişkinin geleceğini belirleyecek önemli bir konuşma yapma zamanı. İlişkiyi nereye götürmek istediğin, hangi yönde ilerlemek istediğin konuşulabilir. Unutma ki her iki durumda da senin mutluluğun en önemlisi. Kalbinin sesini dinlemekten çekinme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…