Sevgili Başak, bu haftaya yaratıcılığının ve öz güveninin en yüksek olduğu noktalardan biriyle başlıyorsun. Güneş ile Jüpiter karesi, seni yeteneklerini tüm dünyaya haykırmaya itiyor. Kariyerinde bir sunum yapacaksan veya yaratıcı bir projeyi teslim edeceksin, bugün tam zamanı! Ancak en iyisi benim derken mütevazı yanını kaybetmemeye çalışmalısın. Bu sayede riskli yatırımlar veya borsa gibi konularda daha dikkatli olabilirsin.

Bu arada eğlence sektöründe veya sanatla ilgili bir alanda çalışıyorsan, bugün büyük bir fırsat kapını çalabilir. Bu fırsatı değerlendirirken, uzun vadeli getirilerine odaklan. Bugün senin için parlamak kolay ancak o ışığı sürekli kılmak için disiplini elden bırakmamalısın. Kendini şımartmak isteyebilirsin ama bütçeni aşmamaya dikkat et.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün adeta bir flört ustasısın! Bekar bir Başak isen cazibenle birçok kişinin başını döndürebilirsin. Ancak bugün kalıcı bir aşktan ziyade heyecan dolu anlar ön planda. İlişkisi olan Başaklar için ise çocuklarla ilgili konular veya hobilere ayrılan vakit gündeme gelebilir. Partnerinle birlikte bir şeyler üretmek, ortak bir hobi edinmek ilişkine yeni bir soluk getirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…