Sevgili Başak, bugün aşk, tüm düzeni, ezberleri bozacak ve sana güç verecek! Partnerinle paylaştığın sırlar aranızdaki bapı Mars’ın koruyuculuğuyla bir ittifaka dönüştürecek mesela... Böylece ruhunun en derin yerlerine dokunan bir aidiyet hissedeceksin ona karşı.

Tabii eğer bekar bir Başak burcuysan, iddialı duruşuyla ruhunun derinliklerine dokunan o kişiyle aranda açıklanamaz bir çekim yaşanabilir. Bugün aşk senin için bir arınma ve ruhsal bütünleşme süreci olacak. Plansızca kalbini açmaya hazır olsan, iyi edersin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...