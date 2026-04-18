Sevgili Başak, bugün sosyal çevrenden birinin kariyerine engel olmaya çalıştığını fark edebilir veya güvendiğin bir ihaleyi küçük bir pürüz yüzünden kaybedebilirsin. Mars ile Satürn kavuşumu, dost görünen rakiplerin veya organizasyonel hataların önüne çıkabileceğini söylüyor. Bu engeli aşmak için çevrene karşı stratejik bir sessizlik korumalı ve planlarını sadece kilit isimlerle paylaşmalısın.

Bu arada finansal anlamda da grup projelerinden veya ekip çalışmalarından beklediğin destek gecikebilir. Kendi kaynaklarına güvenerek hareket etmek ve başkalarının onayına ihtiyaç duymadan ilerlemek bugün senin avantajına olacaktır. Belki de bireysel hedefler ve başarılara odaklanarak güçlenebilirsin.

Peki ya aşk? Bugün arkadaş ortamındaki bir gerginlik sevgilinle aranı açabilir. Tam da bu yüzden, dış sesleri susturup sadece partnerinin ne dediğine odaklanmalısın. Onunla baş başa bir pazar gününe ne dersin? Herkesten uzak ve onunla yalnız kalmak aşkınızı tazeleyecektir. Ama bekar bir Başak burcuysan, bugün sosyal çevrende ciddiyetiyle dikkat çeken gizemli kişiyle bir güç savaşına girebilirsin. İşte buna çekim deriz... Tatlı bir tartışma ya da anlaşmazlıkla başlayan aşka hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...