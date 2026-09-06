Sevgili Balık, haftanın ikinci yarısında biriyle birlikte yürüttüğün bir işin para tarafı daha fazla önem kazanabilir. Merkür’ün Terazi’ye geçmesiyle kimin neyi karşılayacağı ya da kazancın nasıl paylaşılacağı konuşulabilir. Baştan açık olmayan bir detay varsa sonradan kendi kendine anlam çıkarmak yerine doğrudan sor. İş başlamadan önce herkesin aynı şeyi anladığından emin olmak seni daha rahat ettirebilir. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…