Sevgili Balık, bu hafta başkalarının programına uyarken kendi dinlenme saatlerini araya sıkıştırmak zorunda kalabilirsin. Özellikle hafta sonuna doğru peş peşe planların varsa aralarında kendine biraz boşluk bırak. Sabah başlayıp geceye kadar süren bir gün planlamak yerine gerçekten gitmek istediğin şeyleri seçmen daha iyi olabilir. Eve döndüğünde de hemen yeni bir işle uğraşmak yerine günün temposundan çıkmak için kendine biraz zaman ver. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…