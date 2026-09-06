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Balık Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 7 Eylül - 13 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 7 Eylül - 13 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta ilişkiler ve birlikte yürüttüğün işler ön plana çıkıyor. 10 Eylül’deki Başak Yeni Ayı bir ortaklıkta yeni bir başlangıç, yeni bir müşteriyle çalışma ya da biriyle birlikte alınacak önemli bir karar getirebilir. Merkür’ün Terazi’ye geçişi ise işin paylaşım tarafını konuşmayı kolaylaştırıyor. Birlikte bir şey yapacaksanız kimin neyi üstleneceğinin baştan belli olması sonradan ikinizi de rahatlatır.

Para konusunda haftanın ikinci yarısında bir uzmandan destek almak için fiyat araştırabilirsin. Tek başına çözmeye çalıştığın bir konuda dışarıdan yardım almak daha mantıklı görünebilir. İlk duyduğun rakama göre karar vermek yerine hizmetin tam olarak neleri kapsadığını öğren; düşük görünen bir ücretin sonradan ek masraflarla yükselip yükselmediğini baştan bilmek işini kolaylaştırır.

Peki ya aşk? Başak Yeni Ayı ilişkilerinde önemli bir karar almana neden olabilir. Sevgilin varsa birlikte geleceğe dair bir konuda aynı noktada olup olmadığınızı konuşabilirsiniz. Bir süredir görüştüğün biri varsa bu hafta onun gerçekten sana uygun olup olmadığını düşünmek isteyebilirsin. Hafta sonundaki Merkür açıları sayesinde aklındaki bir soruyu dolandırmadan sorabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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