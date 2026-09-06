Sevgili Balık, Başak Yeni Ayı ilişkinizde önemli bir konuyu konuşmanızı sağlayabilir. Sevgilinle geleceğe dair aynı şeyi isteyip istemediğiniz, birlikte vereceğiniz bir karar ya da ikinizin de rahatsız olduğu bir alışkanlık gündeme gelebilir. Konuşmayı büyütmeden önce neyi değiştirmek istediğinizi açıkça söyleyin; ikiniz de aynı noktadaysanız çözüm düşündüğünüzden daha kolay olabilir.

Bir süredir görüştüğün biri varsa bu hafta onun sana gerçekten uygun olup olmadığını daha fazla düşünebilirsin. Hafta sonundaki Merkür açıları aklındaki bir soruyu doğrudan sormanı kolaylaştırabilir. Mesajların arasından anlam çıkarmaya çalışmak yerine merak ettiğin şeyi sor; alacağın cevap zaten nasıl devam etmek istediğine karar vermeni kolaylaştıracaktır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…