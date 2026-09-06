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Balık Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 7 Eylül - 13 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 7 Eylül - 13 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Başak Yeni Ayı ilişkinizde önemli bir konuyu konuşmanızı sağlayabilir. Sevgilinle geleceğe dair aynı şeyi isteyip istemediğiniz, birlikte vereceğiniz bir karar ya da ikinizin de rahatsız olduğu bir alışkanlık gündeme gelebilir. Konuşmayı büyütmeden önce neyi değiştirmek istediğinizi açıkça söyleyin; ikiniz de aynı noktadaysanız çözüm düşündüğünüzden daha kolay olabilir.

Bir süredir görüştüğün biri varsa bu hafta onun sana gerçekten uygun olup olmadığını daha fazla düşünebilirsin. Hafta sonundaki Merkür açıları aklındaki bir soruyu doğrudan sormanı kolaylaştırabilir. Mesajların arasından anlam çıkarmaya çalışmak yerine merak ettiğin şeyi sor; alacağın cevap zaten nasıl devam etmek istediğine karar vermeni kolaylaştıracaktır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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