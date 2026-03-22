Sevgili Balık, bu hafta senin için küllerinden yeniden doğuş hikayesi olacak. Gökyüzünün burcunda gerçekleştirdiği yoğun ve etkileyici hareketlilik, seni adeta bir rüya dünyasından çekip çıkarıp hayatının kontrolünü eline almanı sağlıyor. Bu, bir nevi uyanış anı gibi. Kariyerinde uzun süredir çevre ne der düşüncesiyle ertelediğin, büyük ve cesur vizyonunu hayata geçirmek için gereken kadersel itici gücü hissetmeye başlıyorsun.

Tabii bir yandan da Güneş ile Neptün kavuşumunun enerjisi ile yaratıcılık kapasiteni ve sezgilerini adeta zirveye taşıyorsun. Bu, bir nevi enerji patlaması gibi. Ancak bu durum, profesyonel hayatında ne istediğini tam olarak belirlemekte bir miktar kafa karışıklığına da yol açabilir. Ama sakın endişelenme, çünkü hemen ardından gerçekleşecek olan Güneş ile Satürn kavuşumu da bu hayallerini disiplinle birleştirmen konusunda seni bir nevi uyaracak. Yani, eğer hayallerini somut bir projeye dökmezsen, bu haftanın enerjisi havada kalabilir. Bu yüzden harekete geç ve gerçekçiliğini koru. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…