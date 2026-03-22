23 Mart - 29 Mart Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

23 - 29 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
22.03.2026 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Mart - 29 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 23 Mart - 29 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatında birtakım olaylar meydana gelecek. Ve bu olaylar senin hayatını tamamen değiştirebilir. Gökyüzünde Merkür ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, sana beklediğin o kadersel karşılaşmayı veya belirleyici konuşmayı getirecek.

Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle aranızdaki bir gizemi çözebileceğin bir döneme giriyorsun. Bu gizem, belki de ilişkinin derinliklerinde saklı olan bir şey olabilir, belki de birbirinize olan bağlılığınızı daha da güçlendirecek bir durum. Bu durum, ilişkinizi kadersel bir boyuta taşıyabilir... 

Ama eğer bekarsan, bu hafta kaderin senin için bir sürprizi olabilir. Hiç beklemediğin bir anda, hayatının akışını değiştirecek o kişiyle göz göze gelebilirsin. Bu bakışma, sadece bir tesadüf olmayacak. Ruhun bu karşılaşmanın özel olduğunu derinden hissedecek ve belki de aşkın sesini duyacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Balık burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
