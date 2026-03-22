Haberler Yaşam Astroloji 23 Mart - 29 Mart Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

23 - 29 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
22.03.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Mart - 29 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 23 Mart - 29 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında birtakım dalgalanmalar yaşanabilir. Gökyüzü, Venüs ile Chiron'un kavuşumuyla birlikte, geçmişte yaşadığın ve hâlâ canını acıtan bir olayın üzerindeki kabuğu kaldırabilir. Bu durum, belki de hiç beklemediğin bir anda karşına çıkabilir ve seni biraz zorlayabilir.

Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle açık ve dürüst bir diyalog kurmanın tam zamanı. Belki de bu, ilişkindeki görünmez duvarları yıkmanın ve gerçek bir şifa sürecini başlatmanın anahtarı olacaktır. Bu süreçte, geçmişin gölgesi üzerinden kalkabilir ve yeni bir başlangıca adım atabilirsin.

Fakat eğer bekarsan, bu hafta 'Asla olmaz' dediğin bir anda, tam da eksikliklerini tamamlayacak biriyle kadersel bir karşılaşma yaşayabilirsin. Aradığın aşksa, mantığının değil, ruhunun ihtiyaçlarının galip geleceği anların tadını çıkar. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Günlük Koç Burcu Yorumu

