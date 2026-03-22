Sevgili Koç, bu hafta iş dünyasında yumruklarını sıkmak yerine, kalemle savaşmanın zamanı geldi. Uzun zamandır üzerinde kafa yorduğun, belki de geceleri bile uyanık kaldığın ancak bir türlü somutlaştıramadığın projelerini hayata geçirmenin tam zamanı. Ancak bu süreç beklediğinden daha çok bürokrasi ve yavaşlıkla dolu olabilir. İşte bu noktada istifa etmekle sabretmek arasında zorlu bir denge kurarken, duygusal kararlar yerine somut verilere dayanarak hareket etmenin önemi ortaya çıkıyor.

Haftanın ortasında ise Güneş ile Satürn'ün kavuşumu, iş hayatında önemli bir otorite figürüyle (belki patronun, belki bir devlet kurumu veya belki de baban) ciddi bir sınavdan geçmeni gerektirebilir. Bu, büyük bir sorumluluk üstlenmek veya mevcut görevinin ağırlığını daha fazla hissetmek anlamına gelebilir. Bu durum seni biraz yıpratabilir, belki de daha önce hiç hissetmediğin bir yorgunluğa sebep olabilir. Tabii bu etki altında, kaçmak yerine sorumlulukları omuzlamak, sektördeki konumunu güçlendirecek ve seni vazgeçilmez kılacaktır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…