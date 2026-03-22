Sevgili Koç, bu hafta iş dünyasında yumruklarını sıkmak yerine, kalemle savaşmanın zamanı geldi. Uzun zamandır üzerinde kafa yorduğun ancak bir türlü somutlaştıramadığın projelerini hayata geçirmenin tam zamanı. Tabii bu süreç beklediğinden daha çok bürokrasi ve yavaşlıkla dolu olabilir. İstifa etmekle sabretmek arasında zorlu bir denge kurarken, duygusal kararlar yerine somut verilere dayanarak hareket etmen de gerekiyor.

Hafta ortasında gerçekleşecek olan Güneş ile Satürn kavuşumu ise iş hayatında önemli bir otorite figürüyle (belki patronun, belki bir devlet kurumu veya belki de baban) ciddi bir sınavdan geçmeni gerektirebilir. Büyük bir sorumluluk üstlenmek veya mevcut görevinin ağırlığını daha fazla hissetmek seni biraz yıpratabilir. İşte bu etki altında, kaçmak yerine sorumlulukları omuzlamak, sektördeki konumunu güçlendirecek ve seni vazgeçilmez kılacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Chiron kavuşumu, geçmişten gelen ve hâlâ acı veren bir yaranın kabuk bağlamasını engelleyebilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle kuracağın yaralı ama dürüst bir diyalog, ilişkindeki görünmez duvarları yıkabilir ve gerçek bir şifa süreci başlatabilir. Böylece, gökyüzüne rağmen geçmiş geride kalabilir... Ama bekarsan, 'Asla olmaz' dediğin bir anda, eksikliklerini tamamlayan biriyle kadersel bir karşılaşma yaşayabilirsin. Görünen o ki bu kez mantığın değil, ruhunun ihtiyaçları galip gelecek. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…