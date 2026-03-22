Sevgili Koç, bu hafta senin için biraz rüya gibi geçebilir. Çünkü Güneş ile Neptün kavuşumu, seni adeta bir rüya alemine çekebilecek bir enerjiye sahip. Bu durumda gerçeklikle bağını koparmamak için bedensel farkındalık egzersizlerine yönelmeni öneriyoruz. Yoga, meditasyon gibi aktiviteler bu konuda sana yardımcı olabilir.

Bunun yanı sıra, lenf sistemini canlandıracak hareketler ve taze sebze suları tüketmen, kış aylarından kalma son yorgunluk tortularını temizlemende büyük bir rol oynayacak. Yani bu hafta kendine biraz daha fazla özen göstermen gereken bir dönem olacak.

Bir diğer önemli konu ise duygusal enerji kaçağı. Kendini başkalarının duygularından yalıtmak, enerjini korumanı sağlayacak ve haftanın sonunda çok daha enerjik ve canlı hissetmene yardımcı olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…