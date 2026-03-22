23 Mart - 29 Mart Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

23 - 29 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.03.2026 - 18:16

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 23 Mart - 29 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Mart - 29 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için adeta bir yeniden doğuş haftası olacak. Gökyüzünün burcunda gerçekleştirdiği yoğun hareketlilik, seni adeta bir rüya dünyasından çekip çıkarıp hayatının kontrolünü eline almanı sağlıyor. Kariyerinde uzun süredir acaba çevre ne der düşüncesiyle ertelediğin, büyük ve cesur vizyonunu hayata geçirmek için gereken kadersel itici gücü hissetmeye başlıyorsun.

Tabii bir yandan da Güneş ile Neptün kavuşumunun enerjisi ile yaratıcılık kapasiteni ve sezgilerini adeta zirveye taşıyorsun. Ancak bu durum, profesyonel hayatında ne istediğini tam olarak belirlemekte bir miktar kafa karışıklığına da yol açabilir. Ama sakın endişelenme, çünkü hemen ardından gerçekleşecek olan Güneş ile Satürn kavuşumu, bu hayallerini disiplinle birleştirmen konusunda seni bir nevi uyaracak. Yani, eğer hayallerini somut bir projeye dökmezsen, bu haftanın enerjisi havada kalabilir. Bu yüzden harekete geç ve gerçekçiliğini koru! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, beklediğin o kadersel karşılaşmayı veya belirleyici konuşmayı getirecek. Eğer bir ilişkin varsa, partnerlerinle aralarındaki bir gizemi çözebilir veya birbirlerine olan bağlılıklarını kadersel bir boyuta taşıyabilirsin. Ama eğer bekarsan, kaderin bir cilvesiyle, hayatlarının akışını değiştirecek o kişiyle hiç beklemedikleri bir anda göz göze gelebilirsin. Bu bakışmanın tesadüf olmadığını ruhun derinden hissedeceksin... Aşkın sesine kulak ver! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Reklam

Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Balık Burcu Yorumu

Günlük Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
