Sevgili Balık, bugün uzun süredir sadece hissettiğin ama bir türlü somutlaştıramadığın karmaşık konular, Merkür ve Mars kavuşumuyla artık net bir karara ve eyleme dönüşüyor. İç dünyandaki netliğin artmasıyla beraber, kafa karışıklıkların ve ikilemlerin tek celsede son buluyor. Artık ne istediğini, neye ihtiyacın olduğunu ve hangi yoldan gitmen gerektiğini çok daha iyi bildiğin bir uyanış yaşıyorsun.

Kariyerinde hedeflerini, çalışma düzenini ve belki de tüm profesyonel bakış açını kökten değiştirecek büyük bir farkındalık yaşayabilirsin. Bir şeylerin artık eskisi gibi devam edemeyeceğini ve değişimin senin için kaçınılmaz olduğunu anlayacağın kritik bir noktadasın. Kendi rotanı güncellemek ve daha verimli olacağın alanlara yönelmek için bugün ilk somut adımı atabilirsin. Artık hayallerle değil, gerçek hedeflerle ilerleme zamanın geldi.

Peki ya aşk? Sezgisel sis bulutlarının dağıldığı ve yerini çıplak gerçeklere bıraktığı bir gün. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki belirsiz duygusal dalgalanmalar bugün yerini ya tam bir aidiyete ya da dürüst bir vedaya bırakıyor. Artık her iki taraf da önünü görüyor. Bekar bir Balık burcuysan, artık platonik hayallerin ya da belirsiz flörtlerin seni beslemediğini fark ediyorsun. Bugün karşı tarafa ya gel diyorsun ya da kapıyı tamamen kapatıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...