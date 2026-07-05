article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 6 Temmuz - 12 Temmuz Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 6 Temmuz - 12 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Temmuz - 12 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzünde gerçekleşen Mars-Neptün kavuşumu sana uzun süredir baktığın ufku yeniden sorgulatabilir. Yurt dışı planları, eğitim hedefleri, taşınma düşünceleri ya da kariyerini farklı bir alana taşıma isteği bir anda daha ciddi görünmeye başlayabilir. Öte yandan Merkür ile Uranüs arasındaki destekleyici açı sayesinde beklenmedik bir iş görüşmesi, ani bir seyahat fırsatı ya da kariyerini etkileyebilecek sürpriz bir haber gündemine düşebilir. Özellikle “bir gün yaparım” dediğin bir konu için ilk somut adım bu hafta atılabilir.

Maddi konularda eğitim, sertifika programları, seyahatler veya kişisel gelişimiçin yapılacak harcamalar ön plana çıkabilir. Venüs ile Jüpiter’in uyumlu etkisi ise uzak bağlantılardan, internet üzerinden yürütülen işlerden ya da farklı şehirlerle bağlantılı projelerden kazanç sağlayabileceğini gösteriyor. Ancak büyük yatırımlar yaparken heyecanınla değil, planlarınla hareket etmek sana avantaj sağlayacaktır.

Aşk hayatında ise farklı bakış açıları ve yeni deneyimler ön plana çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan partnerinle yapılacak bir tatil planı ya da birlikte çıkılacak kısa bir yolculuk ilişkinize iyi gelebilir. Bekar bir Aslan burcuysan farklı şehirde yaşayan biri, yabancı biri ya da sosyal çevrenden oldukça farklı bir yaşam tarzına sahip biri dikkatini çekebilir.

Bu hafta senin için önemli olan yalnızca önündeki kapıya bakmak değil, ufukta seni bekleyen yeni yolları da fark etmek olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Aslan burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın