Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzünde gerçekleşen Mars-Neptün kavuşumu sana uzun süredir baktığın ufku yeniden sorgulatabilir. Yurt dışı planları, eğitim hedefleri, taşınma düşünceleri ya da kariyerini farklı bir alana taşıma isteği bir anda daha ciddi görünmeye başlayabilir. Öte yandan Merkür ile Uranüs arasındaki destekleyici açı sayesinde beklenmedik bir iş görüşmesi, ani bir seyahat fırsatı ya da kariyerini etkileyebilecek sürpriz bir haber gündemine düşebilir. Özellikle “bir gün yaparım” dediğin bir konu için ilk somut adım bu hafta atılabilir.

Maddi konularda eğitim, sertifika programları, seyahatler veya kişisel gelişimiçin yapılacak harcamalar ön plana çıkabilir. Venüs ile Jüpiter’in uyumlu etkisi ise uzak bağlantılardan, internet üzerinden yürütülen işlerden ya da farklı şehirlerle bağlantılı projelerden kazanç sağlayabileceğini gösteriyor. Ancak büyük yatırımlar yaparken heyecanınla değil, planlarınla hareket etmek sana avantaj sağlayacaktır.

Aşk hayatında ise farklı bakış açıları ve yeni deneyimler ön plana çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan partnerinle yapılacak bir tatil planı ya da birlikte çıkılacak kısa bir yolculuk ilişkinize iyi gelebilir. Bekar bir Aslan burcuysan farklı şehirde yaşayan biri, yabancı biri ya da sosyal çevrenden oldukça farklı bir yaşam tarzına sahip biri dikkatini çekebilir.

Bu hafta senin için önemli olan yalnızca önündeki kapıya bakmak değil, ufukta seni bekleyen yeni yolları da fark etmek olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…