Sevgili Aslan, bu hafta para konusunda uzun süredir almak istediğin bir şeyle ilgili fikrin aniden değişebilir. Belki aylardır gözüne kestirdiğin bir telefon, marka bir çanta ya da sırf “benim olsun” dediğin bir ürün artık eskisi kadar heyecan verici gelmeyebilir. Neptün retrosu, bazen satın almak istediğin şeyin ürünün kendisi değil, onun sende yaratacağı his olduğunu fark ettirebilir. Öte yandan uzun süredir ertelediğin bir eğitim, kurs ya da kişisel gelişim harcaması ilk kez daha mantıklı görünmeye başlayabilir. Bu hafta paranın yönü vitrinlerden çok, geleceğine yaptığın yatırımlara dönebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…