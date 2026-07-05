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Aslan Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 6 Temmuz - 12 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında sosyal medya, görünürlük ve ilgi dengesi beklediğinden daha fazla önem kazanabilir. Partnerinin bir paylaşımı, bir fotoğrafın altındaki yorum ya da uzun süredir cevap verilmeyen bir mesaj düşündüğünden daha büyük bir meseleye dönüşebilir. Neptün retrosunun etkisiyle, bugüne kadar görmezden geldiğin bazı detaylar artık dikkatinden kaçmayacak.

İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinin sevgisini gösterme biçimiyle senin görmek istediğin ilgi arasında fark olduğunu anlayabilirsin. Örneğin sen birlikte plan yapmak ya da daha fazla zaman geçirmek isterken, onun sevgisini farklı yollarla ifade ettiğini fark edebilirsin. Bu hafta ilişkinin gündemi “beni seviyor musun?” değil, “bunu bana nasıl gösteriyorsun?” sorusu olabilir.

Bekar bir Aslan burcuysan, uzun süredir ilgini çeken biriyle ilgili fikirlerin değişebilir. Sürekli ilgi bekleyen, ulaşılmaz davranan ya da seni belirsizlikte bırakan birine karşı heyecanın azalabilir. Tam tersine, daha sakin ama tutarlı davranan biri beklenmedik şekilde dikkatini çekebilir.

Bu hafta aşk hayatında değişen şey kalbin değil, neyi değerli bulduğun olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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