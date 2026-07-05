Sevgili Aslan, bu hafta Mars ile Neptün kavuşumu özellikle sıcak hava ve yoğun tempo nedeniyle sıvı kaybını daha hızlı hissettirebilir. Uzun süre güneş altında kalmak ya da öğün atlayarak günü geçirmek baş dönmesi, halsizlik veya tansiyon dalgalanmalarına neden olabilir. Özellikle açık havada vakit geçireceğin günlerde su tüketimini ihmal etmemek önemli olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…