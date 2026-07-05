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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 6 Temmuz - 12 Temmuz Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 6 Temmuz - 12 Temmuz haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta Mars ile Neptün kavuşumu özellikle sıcak hava ve yoğun tempo nedeniyle sıvı kaybını daha hızlı hissettirebilir. Uzun süre güneş altında kalmak ya da öğün atlayarak günü geçirmek baş dönmesi, halsizlik veya tansiyon dalgalanmalarına neden olabilir. Özellikle açık havada vakit geçireceğin günlerde su tüketimini ihmal etmemek önemli olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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