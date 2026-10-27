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Aslan Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Bugün Aslan ve yükselen Aslan burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 28 Ekim Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Çarşamba günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük para falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Satürn dokuzuncu evinde eğitim ve yurt dışı harcamalarında sabır istiyor; akşamki Ay sekstili bu konudaki planını sağlamlaştırır. Bir kurs, sertifika ya da seyahat ödemesi yapacaksan fiyatı iki farklı yerden karşılaştır. Mars ve Jüpiter burcunda olduğundan harcama isteği artabilir, ama gerçek ihtiyacı ayırt etmen kolay. Öğle vakti Ay Uranüs'le buluşuyor ve bir arkadaşın ya da ekibin önerisiyle ani bir ortak harcama çıkabilir. Katılacağın tutarı baştan söyle. Sabah Plüton üçgeni ortaklıklarda güçlü bir pazarlık gücü veriyor, bunu nazik bir dille kullan. Ay sonu için küçük bir ödül bütçesi ayırmak da moral verir. Yeni bir gelir fikrin varsa önce küçük ölçekte dene, sonuçları görmeden büyük harcamaya girişme. Ödül harcamalarını ay sonuna sakla.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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