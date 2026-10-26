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Aslan Burcu right-white
27 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Bugün Aslan ve yükselen Aslan burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 27 Ekim Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Ekim Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük para falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, öğle vakti Ay'ın retro Merkür'le yüz yüze gelmesi, ev ya da aile kaynaklı bir masrafın düşündüğünden büyük olduğunu gösterebilir. Tamir, kira, aidat ya da taksit gibi kalemleri kâğıda dök ve toplamı aylık gelirinle karşılaştır. Akşamüstü Ay'ın Jüpiter'le karesi seni büyük bir alışverişe itiyor; Jüpiter burcunda cömertliği artırdığından hediye ya da ikram için fazla harcamak kolay. Cüzdanını kapalı tutup bir gece bekle. Sabahki Mars karesinin getirdiği ani çıkış isteğini bir iş gününe bırakmak bütçeni korur ve ay sonunda rahat nefes aldırır. Kendine ya da çevrene ayırdığın keyif bütçesinin bir üst sınırını önceden belirle. Gelirini artırmak için bir fikrin varsa bunu bir kâğıda yaz ama hayata geçirmeden önce rakamlarını bir kez daha hesapla.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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