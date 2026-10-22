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Aslan Burcu right-white
23 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Bugün Aslan ve yükselen Aslan burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 23 Ekim Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Cuma günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük para falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş'in öğle saatlerinde ev ve aile alanına girmesi bütçende konut harcamalarını öne çıkarıyor. Kira artışı, tadilat, emlak vergisi ya da eşya yenileme gibi bir masraf düşünüyorsan bugün yalnızca bilgi topla ve kararı Merkür retrosu bittikten sonra ver. Güneş doğarken kurulan Ay Merkür üçgeni, aile içinde para konusunu sakin bir sohbetle açmana yardım eder. Bir yakınınla ortak aldığınız bir şeyin bölüşümü varsa şimdi not al. Bir ev eşyası için indirim ilanı görürsen kampanya bitişini değil, gerçek ihtiyacını sor. Ev hesabı için aylık sabit bir harcama limiti belirlemek de rahatlatır. Kredi kartı taksitlerinin toplamını bir kâğıda yaz ve önümüzdeki üç ayın yükünü gör. Zorunlu giderleri keyif harcamalarının önüne al.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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