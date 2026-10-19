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Aslan Burcu right-white
20 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
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Bugün Aslan ve yükselen Aslan burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 20 Ekim Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Ekim Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük para falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, evin giderleri ile ortak parasal yükler öğle vakti aynı masaya geliyor; geri giden Venüs ile Plüton arasındaki kare kimin hangi masrafı üstleneceğini yeniden konuşmanı isteyebilir. Birlikte karar verdiğin bir harcamada payını açıkça yaz. Sabahın erken saatlerinde Ay ve Satürn'in sekstili eğitim ya da yayın kaynaklı bir ödemeyi planlı yürütmene yardım ediyor. Akşamın geç saatlerinde Merkür karesi ev gideriyle ilgili yazışmalarda kaymaya yol açabilir, fiyat tekliflerini yazılı iste. Kira, aidat gibi sabit ödemelerini gözden geçirmek ve büyük bir ev alışverişini yarına bırakmak da bütçeni dengeler. Aldığın hizmetlerin faturalarını ve garanti belgelerini tek bir yerde saklamak ileride işe yarar. Uzun vadeli taksit tekliflerini toplam tutarla kıyaslamak da akıllıca olur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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