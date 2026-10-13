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Aslan Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Bugün Aslan ve yükselen Aslan burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 14 Ekim Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Ekim Çarşamba günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük para falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter ve Mars cömertliğini artırırken Ay'ın beşinci evden geçişi eğlence, hobi ve yaratıcı işlere harcama isteği doğuruyor. Gösterişli bir alışverişi bir gün bekletmek seni korur. Gece Ay'ın Mars'la üçgeni enerjini yüksek tutuyor, bu enerjiyi gelir getiren bir projeye yönlendirmek daha kazançlı. Geri hareketteki Venüs ev alanındaki eski bir masrafı yeniden açabilir; fatura ve makbuzları bir klasörde toplamak iyi olur. Uranüs'ün öğleden sonraki karşıtlığı arkadaş çevresinden gelen bir gelir önerisini gündeme getirebilir, koşulları yazılı almadan onay verme. Aile bütçesi için küçük bir birikim kutusu ayırmak rahatlık sağlar. Mars'ın burcunda olması hızlı karar vermeye iter, bu yüzden büyük ödemeleri yazılı bir listeyle kontrol et. Arkadaşlarla yapılacak ortak harcamalarda payını baştan konuşmak sonradan çıkabilecek huzursuzluğu önler.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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