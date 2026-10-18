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Aslan Burcu right-white
19 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Bugün Aslan ve yükselen Aslan burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 19 Ekim Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Ekim Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük para falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, ilişkiler evinde Plüton'la buluşan Ay ortak bir parasal sorumluluğu yoğun biçimde gündeme getiriyor; dördüncü evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise ev ya da aile kaynaklı bir gideri öne çıkarıyor. Birlikte karar verdiğin bir harcamada kimin ne kadar pay üstleneceğini açıkça konuşmak öğleden sonra sana huzur verir. On birinci evdeki Uranüs arkadaş çevresinden gelen bir işbirliği fikrini destekliyor, ama ev masrafını bir hafta bekletmek hesabı korur. Tamir ya da yenileme için birkaç teklif al. Kira, aidat gibi sabit ödemelerini haftanın başında kontrol et. Büyük bir kararı yarına bırakmak daha sağlıklı. Aldığın bir hizmetin faturasını saklamak ve garanti belgelerini tek yerde toplamak da ileride işine yarar. Taksit sayısı uzun olan teklifleri toplam tutarla kıyasla.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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