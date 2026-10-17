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Aslan Burcu right-white
18 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Bugün Aslan ve yükselen Aslan burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 18 Ekim Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük para falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, akşam İlk Dördün altıncı evdeki Ay ile üçüncü evdeki Güneş'i karşı karşıya getirirken, günlük iş düzeninin getirdiği masraflarla iletişim ve ulaşım giderlerini ayırt etmeni istiyor. Dördüncü evdeki Merkür sabahki Ay sekstiliyle ev giderlerini netleştirmen için güzel bir pencere açıyor. Aidat, kira ya da fatura için ödemeleri bir takvime yazmak rahatlatır. Yol ya da telefon masraflarını son haftanın ortalamasıyla kıyaslamak gereksiz harcamaları ortaya çıkarır. İş için alacağın küçük bir ekipmanda fiyat teklifi toplamak da akıllıca. Büyük bir kararı bir gece bekletmek hesabını korur. Gelirini ve giderlerini yan yana yazmak, ay sonu için net bir tablo verir. Hafta sonu indirimlerinde acele etmemek ve taksit süresini kontrol etmek de kâr getirir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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