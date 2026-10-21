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Aslan Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Bugün Aslan ve yükselen Aslan burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 22 Ekim Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Perşembe günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük para falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, dördüncü evinde geri hareketli Venüs ev bütçeni ve aile giderlerini yeniden düzenlemek için sakin bir zemin sunuyor; kira, aidat ve onarım kalemlerini bir araya getir. Merkür aynı evde yavaşlarken yazışmaların ve belgelerin uzayabileceğini unutma. Gece Ay'ın on birinci evindeki Uranüs'le karesi arkadaşlarla yapılan bir plan yüzünden ortak bir masrafı gündeme getirmiş olabilir; kimin ne ödeyeceğini baştan yaz. Ay'ın bütün gün sekizinci evinde yönsüz kalması kredi, taksit ve ortak para kararlarını sonraya bırakmanı gerektiriyor. Fatura ve makbuzlarını tek dosyada tutmak ileride işine yarar. Büyük harcamayı ertele. Çocuklara ya da yakınlarına yapılacak hediye alışverişini listeleyip bütçeni aşmamaya özen göster. Ödeme hatırlatıcılarını telefonuna kur. Beklenmedik masraflar için küçük bir pay ayır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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