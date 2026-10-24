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Aslan Burcu right-white
25 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Bugün Aslan ve yükselen Aslan burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 25 Ekim Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Ekim Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük para falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Mars ve Jüpiter kendine yatırım yapma isteğini büyütüyor; bir kurs, bir bakım, yeni bir kıyafet ya da sertifika programı gündeme gelebilir. Jüpiter'in cömertliğine kapılmamak için önce üst limiti tek bir rakamla belirle, sonra seçenekleri bu rakama göre ele. Gün batmadan önce Ay'ın Jüpiter'le üçgeni bu planı gerçekleştirmeye elverişli bir fırsat sunabilir. Merkür geri gittiği için ev ve aile masraflarında sürpriz bir fatura çıkabilir, bu yüzden bütçende küçük bir pay bırak. Bir arkadaşının önerdiği ortak alışveriş ya da hediye kampanyasına katılmadan önce payına düşen tutarı sor. Satın almak istediğin eğitimin geri ödeme koşullarını mutlaka oku. Hediye ya da kutlama için ayıracağın tutarı da önceden belirle.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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