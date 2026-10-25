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Aslan Burcu right-white
26 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Bugün Aslan ve yükselen Aslan burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 26 Ekim Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük para falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Dolunay kariyer alanında doğarken emeğinin karşılığını almak, maaş ya da prim konusunu görüşmek için güçlü bir gün. Burcundaki Mars ve Jüpiter sana cesaret verirken, sabah saatlerinde Güneş'in karşısına geçen Ay bir yöneticiyle ya da müşteriyle yapılacak konuşmayı hızlandırabilir. Öğleden sonra Güneş'in Plüton'la yaptığı kare karşı taraftan sert bir cevap getirebilir, bu yüzden elindeki başarı listesini yazıya dök. Merkür geri gittiği için sözleşme ya da zam yazışmasını imzaya hazır hale getirmeden önce bir arkadaşına okut. Ek bir iş ya da proje teklifi gelirse süreyi ve ücreti netleştirmeden kabul etme. Kendine yatırım yapacağın bir kursun ücretini yalnızca prim yatınca öde. Rakamı söylerken sesini yükseltmeden net kal.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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