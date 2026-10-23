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Aslan Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Ekim Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş ile Venüs'ün ev alanında buluşması evde dinlenmek, aile yemeğine oturmak ya da sevdiğin köşede kitap okumak için bedenine izin veriyor. Sırt, omuz ve boyun çevrende birikmiş yük ev ortamında kolayca çözülür. Gece Neptün'ün etkisi uykuyu hafif bölmüş olabilir; öğle saatlerinde on dakikalık bir şekerleme iyi gelir. Merkür retroya girerken ev içinde ağır kaldırma işlerinde dikkatli ol. Akşam sıcak bir çorba ve sakin bir yemek sofrası sinir sistemini destekler. Sırtını duvara dayayıp kollarını yukarı uzatmak omurganı rahatlatır. Evde toz alerjin varsa pencereyi aç ve perdelerini silkele, burnunu tahriş eden şeylerden uzak dur. Kalp çevrende hafif bir çarpıntı hissedersen kafeini bırakıp sakin bir köşede dinlenmeyi tercih et ve yavaşça su iç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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